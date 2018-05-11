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Минобороны РФ рассказало о зарубежных разработках для тайных ядерных испытаний
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    Минобороны РФ рассказало о зарубежных разработках для тайных ядерных испытаний

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    Минобороны РФ рассказало о зарубежных разработках для тайных ядерных испытаний

    Москва, 11 мая. Российские специалисты в области контроля за ядерными испытаниями фиксируют наличие в другие странах разработок для сокрытия ядерных взрывов, в РФ развивают новые методы отслеживания испытаний. Об этом сообщил начальник Службы специального контроля (ССК) Минобороны РФ полковник Игорь Токарев.

    Страны, обладающие ядерным оружием, стали проводить только подземные ядерные взрывы, которые возможно обнаружить исключительно средствами сейсмического мониторинга.

    «Скрытно провести такие испытания технически проще, и разработки в этом направлении имеются и совершенствуются», — сказал Токарев, его слова приводит РИА Новости.

    Представитель Службы пояснил, что испытания проводятся с увеличением глубины закладки заряда, а это исключает выброс радиоактивных продуктов. Кроме того, испытания могут проводить в сейсмически активных районах, поэтому распознавание природы сейсмических процессов является сложной научно-практической задачей. Российские специалисты обладают уникальными знаниями и опытом, подчеркнул начальник СКК.

    Автор: Ирина Селезнева
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