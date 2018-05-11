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Ударная группа ВМС США вышла в море по секретному маршруту с базы в Японии
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    Ударная группа ВМС США вышла в море по секретному маршруту с базы в Японии

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    Ударная группа ВМС США вышла в море по секретному маршруту с базы в Японии

    Токио, 11 мая. Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган» вышла в пятницу со своей базы Йокосука у входа в Токийский залив.

    Как передает информационное агентство Киодо со ссылкой на власти города Йокосука, авианосец в течение нескольких дней будет проходить ходовые испытания после ремонта. Затем он должен отправиться в длительную патрульную миссию, маршрут которой держится в секрете.

    Напомним, ранее «Рональд Рейган» проходил плановый технических осмотр и ремонт на базе Йокосука. Ранее ударная группа ВМС США с авианосцем «Гарри Трумэн» направилась на Ближний Восток. 

    Ударная группа ВМС США вышла в море по секретному маршруту с базы в Японии

    Автор: Анна Иванова
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