Ударная группа ВМС США вышла в море по секретному маршруту с базы в Японии

Токио, 11 мая. Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган» вышла в пятницу со своей базы Йокосука у входа в Токийский залив.

Как передает информационное агентство Киодо со ссылкой на власти города Йокосука, авианосец в течение нескольких дней будет проходить ходовые испытания после ремонта. Затем он должен отправиться в длительную патрульную миссию, маршрут которой держится в секрете.

Напомним, ранее «Рональд Рейган» проходил плановый технических осмотр и ремонт на базе Йокосука. Ранее ударная группа ВМС США с авианосцем «Гарри Трумэн» направилась на Ближний Восток.