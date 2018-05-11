Трамп использует прием Наполеона: эксперт оценил желание США добиться «хорошей сделки» с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет добиться «хорошей сделки» с Ираном после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По его словам, сделка не смогла предотвратить возможность попадания ядерного оружия в руки Ирана и другие «страны на Ближнем Востоке, у которых есть деньги», стали бы искать варианты, чтобы заполучить себе ядерное оружие. «Это бы привело к катастрофе», — сказал Трамп.

Он отметил, что Вашингтон вводит «самые суровые санкции против Ирана». «Я надеюсь, что я смогу достичь с ними хорошей сделки, справедливой сделки. Лучшей для них. Но мы не можем им позволить обладать ядерным оружием», — добавил американский президент.

При этом Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты «должны иметь возможность пойти на их военные базы, чтобы убедиться, что они не занимаются обманом». «Конечно, мы уверены, что они не обманывают, но на всякий случай», — заключил глава Белого дома.

Слон в посудной лавке

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что сегодня много говорят — и справедливо — о том, что Трамп ведет себя как слон в посудной лавке на мировой арене. Он ломает традиции, отказывается от международных соглашений, как с Ираном, орудует твиттер-дипломатией в таких важных вопросах, как война и мир, ядерная безопасность.

«Все это понятно, но вот в случае с Ираном мы опять видим тот же самый прием у Трампа, который он использовал и в случае с Северной Кореей, и в случае с «умными ракетами», которые предложил сбить России в Сирии. Из-за этого весь мир на сорок минут переполошился, пока Трамп не написал новый твит. Трамп использует прием Наполеона — сбрасывает со стола фигуры, к расстановке которых все привыкли, а потом сам расставляет эти фигуры на доске мировой политики, причем позиция почти та, к которой все привыкли. И все успокаиваются. То есть в случае с Ираном он дезавуировал соглашение по ядерной программе и тут же означил свою цель: заключить новое соглашение с Тегераном», — пояснил Игорь Рябов.

Так, отметил эксперт, Трамп решает несколько прагматических задач, несмотря на всю резкость манер. Во-первых, он избавляется от бремени наследства предыдущих президентов. Он хочет как можно быстрее создать ситуацию отношений внутри США и в мире, которые созданы им самим, а не предшественниками.

«Посмотрите, как он трактует умиротворение по корейскому вопросу. Это, мол, моя заслуга, моей жесткой позиции», — добавил Игорь Рябов.

Во-вторых, заметил эксперт, жесткая риторика опрокидывает многие обвинения в адрес Трампа внутри США. Его ведь атакуют с двух флангов. Демократы обвиняют в несамостоятельности («избран в результате вмешательства России в американские выборы»), а избиратели — в невыполнении многих предвыборных обещаний, из-за чего теряется его электоральная база. Трамп вынужден действовать как минимум эффектно, чтобы создать свою повестку.