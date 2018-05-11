Украина назвала сроки подготовки к «деоккупации» Донбасса

Киев, 11 мая. Так называемый «план деоккупации» Донбасса должен быть подготовлен в течение лета, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Аваков поручил МВД Украины подготовить «план деоккупации» Донбасса. По его словам, документ должен состоять из подготовительной и практической частей. План должен быть готов до 1 сентября текущего года, обозначил глава ведомства сроки.

«Уже летом мы должны иметь этот документ на руках», — заявил украинский министр.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская армия ежедневно подвергает обстрелам окраины Горловки. По его словам, обстановка остается сложной.