«США не понимают, что такое «Кинжал»: в России ответили на критику уникального ракетного комплекса

В США признали, что российский высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» не имеет аналогов в мире, но отметили, что это не гиперзвуковое оружие. Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американцы сильно заблуждаются.

В статье Дэйва Маджумдара, опубликованной в The National Interest, говорится, что ни у одного государства в мире, кроме России, нет баллистической ракеты воздушного пуска вроде «Кинжала», которая «способна маневрировать в полете и имеет непредсказуемую траекторию, которая затрудняет перехват».

При этом американский эксперт отметил, что «Кинжал», презентованный президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию, нельзя считать гиперзвуковым оружием, поскольку ракета не оборудована гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

«Это вообще бред. В Соединенных Штатах не совсем понимают, что такое «Кинжал», когда пишут такую ерунду. Потому что «Кинжал» — это название авиационного ракетного комплекса, состоящего из носителя ракеты — самолета и самого оружия — ракеты, которая имеет ракетный двигатель. Никакого двигателя, который должен стоять на гиперзвуковых аппаратах — прямоточного воздушно-реактивного или еще какого-либо — на ракете нет, но она развивает скорость, в десять раз превышающую скорость звука», — прокомментировал публикацию The National Interest военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

При этом собеседник Федерального агентства новостей отметил, что американцы не ошибаются в том, что говорят об отсутствии аналогов «Кинжала» в мире.

«Ближайший американский аналог — ракета X-51A Waverider — показала максимальную скорость полета чуть более 5 чисел Маха. К тому же ракета-то есть, они ее сейчас испытывают, но не обозначили, чем она будет заниматься. То есть это будет ракета класса «воздух-земля», которая поражает наземные объекты? Или они сделают из нее противокорабельную ракету, то есть она будет типа «воздух-корабль»? Или им вообще непонятно, что это будет, потому что пока это просто прототип будущих разработок?» — заметил Алексей Леонков.

Что же касается «Кинжала», то это готовое изделие с обозначенным назначением — уничтожение кораблей, подчеркнул эксперт журнала «Арсенал Отечетсва».