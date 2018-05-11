Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 11 мая. РФ в комиссии по перемирию в Сирийской республике за минувшие сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, турецкая сторона сообщила об одном нарушении. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны России.

Как стало известно, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала четыре случая стрельбы: в провинциях Алеппо – два, Латакия – два. Турецкие наблюдатели зафиксировали один случай стрельбы в провинции Деръа.

Напомним, ранее сообщалось, что российская военная авиация ликвидировала штаб боевиков группировки «Джейш Аль-Изза», расположенный на севере сирийской провинции Хама в городе Аль-Латамина.