В 10 раз мощнее сброшенной на Хиросиму бомбы: Минобороны РФ рассказало о ядерном испытании КНДР

Москва, 11 мая. В сентябре 2017 года КНДР провела ядерное испытание, которое было зафиксировано российскими специалистами, подтвердил начальник Службы специального контроля (ССК) министерства обороны РФ полковник Игорь Токарев.

Об успешном испытании мощного ядерного устройства, предназначенного для межконтинентальных баллистических ракет, Пхеньян заявил 3 сентября 2017 года.

«Факт проведения 3 сентября 2017 года в КНДР подземного испытания ядерного устройства, в несколько раз превосходящего ранее испытанные по мощности, подтвержден данными сейсмического мониторинга», — рассказал Токарев в интервью РИА Новости.

По его словам, в результате испытания в атмосферу произошел выброс радиоактивных продуктов. Специалисты Минобороны РФ и ВКС РФ отобрали пробы воздуха, экспертиза дополнительно подтвердила проведение ядерного испытания.

Ранее военные Японии и Южной Кореи заявили, что мощность испытанного КНДР в сентябре ядерного оружия составляет 160 килотонн, что в 10 раз мощнее атомной бомбы, которую в 1945 году на Хиросиму сбросили США.