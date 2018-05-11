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«Волкер утешит»: отказ Меркель и Макрона от пресс-конференции с Порошенко прокомментировали в Сети
Общество
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    «Волкер утешит»: отказ Меркель и Макрона от пресс-конференции с Порошенко прокомментировали в Сети

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    «Волкер утешит»: отказ Меркель и Макрона от пресс-конференции с Порошенко прокомментировали в Сети

    Киев, 11 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время встречи в немецком Ахене с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном «скоординировал» будущую встречу в «нормандском формате». Однако лидеры Германии и Франции отказались выходить с Порошенко на совместную пресс-конференцию.

    Россияне отреагировали на одиночное выступление Петра Порошенко перед журналистами. Некоторые считают, что таким образом Меркель и Макрон продемонстрировали пренебрежение к Украине и к ее руководству.

    «Уже и Европа отказывается на одном гектаре находиться с Порошенко. Я помню, что примерно такая же пресс-конференция была за воротами Белого Дома», — написал Виктор Нощенко.

    Пользователи также вспомнили о прозападном курсе украинской администрации, которая фактически сделала Украину доминионом других стран. 

    «Не наши американские партнеры, а наши американские хозяева», — напоминает Анатолий Яковлев.

    «Негоже господам считать холопа ровней», — считает Сергей.

    «Волкер утешит»: отказ Меркель и Макрона от пресс-конференции с Порошенко прокомментировали в Сети

    Многие уверены, что пресс-конференция Порошенко продемонстрировала, насколько провальной оказалась политика Киева и в отношении Донбасса, и в отношении западных «партнеров». 

    «Очередной украинский провал», — отметил пользователь Суворов. 

    Россиянин Жора Вицин считает, что только со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером у Петра Порошенко пока еще налажен контакт и американский дипломат приедет его «утешить».

    «Последняя надежда на Волкера, скоро приедет утешать украинское руководство. Остальные уже шарахаются от Порошенко», — написал он. 

    Автор: Ирина Селезнева
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