Киев, 11 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время встречи в немецком Ахене с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном «скоординировал» будущую встречу в «нормандском формате». Однако лидеры Германии и Франции отказались выходить с Порошенко на совместную пресс-конференцию.

Россияне отреагировали на одиночное выступление Петра Порошенко перед журналистами. Некоторые считают, что таким образом Меркель и Макрон продемонстрировали пренебрежение к Украине и к ее руководству.

«Уже и Европа отказывается на одном гектаре находиться с Порошенко. Я помню, что примерно такая же пресс-конференция была за воротами Белого Дома», — написал Виктор Нощенко.

Пользователи также вспомнили о прозападном курсе украинской администрации, которая фактически сделала Украину доминионом других стран.

«Не наши американские партнеры, а наши американские хозяева», — напоминает Анатолий Яковлев. «Негоже господам считать холопа ровней», — считает Сергей.

Многие уверены, что пресс-конференция Порошенко продемонстрировала, насколько провальной оказалась политика Киева и в отношении Донбасса, и в отношении западных «партнеров».

«Очередной украинский провал», — отметил пользователь Суворов.

Россиянин Жора Вицин считает, что только со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером у Петра Порошенко пока еще налажен контакт и американский дипломат приедет его «утешить».