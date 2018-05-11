Названы самые ожидаемые в России автомобильные новинки мая

Москва, 11 мая. Специалисты назвали самые ожидаемые в России в мае новинки автомобильного рынка. Особый интерес автолюбителей, по их мнению, вызывают шесть моделей, которые скоро поступят в продажу.

На первой строчке рейтинга, составленного экспертами аналитического агентства «Автостат», оказался китайский автомобиль Hawtai Laville. В продаже он будет доступен как в полноприводной комплектации, так и в переднеприводной. Минимальная цена за новинку составит 949 800 рублей.

Второе место аналитики отдали купеобразному седану Mercedes-Benz CLS, который полностью изменит свой дизайн. За него придется заплатить 4 950 000 рублей, передает «Подмосковье 360».

Замкнул тройку лидеров японский седан шестого поколения Subaru Legacy. Как отмечают специалисты, существенных изменений модель не претерпела. На рынке седан будет доступен в комплектациях Elegance и Premium ES. Минимальная стоимость автомобиля – 2 069 000 рублей.

Также в шестерке самых ожидаемых автомобилей оказались новая модификация Lexus RX, которая от прежних версий отличается удлиненным на 11 сантиметров кузовом и двумя дополнительными местами в салоне, поменявшая дизайн Toyota Camry, Rolls-Royce Phantom восьмого поколения.