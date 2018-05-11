Украинских болельщиков начали пугать «вербовкой» на ЧМ-2018 в России

Киев, 11 мая. Украинским болельщикам не следует ехать на чемпионат мира по футболу в Россию. С таким заявлением выступил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, в России существуют «дополнительные риски» для украинцев, такие, как вербовка, либо задержания за любые нарушения.

«Независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего, — заявил Слободян в студии телеканала UA TV. — Поэтому главная рекомендация для болельщиков — болеть дома и не ехать на территорию России».

Напомним, несколько дней назад руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что транслирование в стране матчей чемпионата мира по футболу— 2018 «сродни смерти».