«Виноваты, что держим корабли НАТО на прицеле?»: в России пригрозили Эстонии «плетью» в ответ на урок хороших манер

Москва, 11 мая. В России ответили министру обороны Эстонии Юри Луйк, который заявил, что российские военные корабли пытаются выдавить НАТО с Балтики.

Ранее сообщалось, что в военных учениях в Эстонии принимают участие 17 государств. Как пишет финское издание «Хельсингин Саномат», министр обороны Эстонии Юри Луйк с беспокойством следит за действиями России, особенно на море. Он обвинил РФ в попытке выдавить корабли Североатлантического альянса с Балтики. По словам министра, эти попытки выражаются в действиях по отношению к кораблям НАТО — например, в низких пролетах авиации над кораблями и следованием рядом с суднами.

Он назвал такие действия, якобы совершаемые российскими военными, «нарушением правил хорошего тона в мореходстве» и заявил, что российским военным нужно преподать «урок хороших манер».

«Россия виновата, что натовские корабли держит на прицеле», — написал россиянин.

«А постоянное бултыхание корыт враждебного России альянса у ее границ это хороший тон?» — согласился еще один комментатор.

«Правила хорошего тона при убийстве Садама Хуссейна? При убийстве (Слободана — прим. ред.) Милошевича или ливийского (Муаммара — прим. ред.) Каддафи? Правила хорошего тона при многочисленных покушениях на кубинских лидеров? О чем он говорит?» — добавил еще один россиянин. в России пригрозили Эстонии «плетью».

«Забавно, представитель преступной организации под названием НАТО говорит о правилах хорошего тона. Вы только плеть и уважаете», — подчеркнул еще один человек.