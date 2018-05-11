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«США не платят ни копейки»: в Болгарии признались, что членство в НАТО принесло проблемы
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    «США не платят ни копейки»: в Болгарии признались, что членство в НАТО принесло проблемы

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    «США не платят ни копейки»: в Болгарии признались, что членство в НАТО принесло проблемы

    Москва, 11 мая. Заместитель председателя парламента Болгарии Явор Нотев рассказал о проблемах, которые вызвало вступление страны в НАТО.

    В 2004 году Болгария вступила в НАТО. По словам Нотева, на тот момент это было безальтернативное решение, так как страна находилась в тяжелой экономической ситуации и не могла обеспечить свою обороноспособность.

    «При этом в Болгарии не прошло референдума по поводу НАТО. Кстати, как и относительно вступления страны в ЕС, — обратил он внимание. — А это дает основание утверждать, что не все болгары убеждены в том, что членство в военно-политическом блоке единственно правильный путь».

    Он отметил, что Болгария — маленькая страна, поэтому ей выгоднее придерживаться нейтралитета, однако выход из военно-политического блока в ближайшее время «нереален».

    «США не платят ни копейки»: в Болгарии признались, что членство в НАТО принесло проблемы

    В настоящее время США используют болгарские военные базы. При этом они это делают на бесплатной основе.

    «Мы также требуем, чтобы наши нынешние союзники платили за использование наших военных баз, — приводит слова Нотева «Известия». — К сожалению, США не платят ни копейки».

    Автор: Катерина Тимошенская
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