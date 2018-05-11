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Сирия: последние группы боевиков покинули три главных района Южного Дамаска
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    Сирия: последние группы боевиков покинули три главных района Южного Дамаска

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    Сирия: последние группы боевиков покинули три главных района Южного Дамаска

    Москва, 11 мая. Последние группы боевиков накануне покинули три главных района Южного Дамаска – города Ялда, Бабила и Бейт-Сахим. Последнее обновление карты военных действий в окрестностях сирийской столицы было опубликовано сирийским изданием Muraselon.

    Согласно заключенному с правительством соглашению, боевики были вывезены в северные районы Сирии. В настоящее время войти в освобожденные районы готовятся сирийские силы безопасности, уточняет издание.

    Тем временем в районе Хаджар Аль-Асвад сирийская армия продолжает наступление на боевиков террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ), где террористы пока сохраняют присутствие и контролируют некоторые улицы.

    По оценкам военных, в настоящее время остающиеся силы ИГ окружены со всех сторон, и операция сирийской армии против террористов будет активно продолжаться.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Василий Котов
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