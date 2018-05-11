Сирия: последние группы боевиков покинули три главных района Южного Дамаска
Москва, 11 мая. Последние группы боевиков накануне покинули три главных района Южного Дамаска – города Ялда, Бабила и Бейт-Сахим. Последнее обновление карты военных действий в окрестностях сирийской столицы было опубликовано сирийским изданием Muraselon.
Согласно заключенному с правительством соглашению, боевики были вывезены в северные районы Сирии. В настоящее время войти в освобожденные районы готовятся сирийские силы безопасности, уточняет издание.
Latest map update for the military developments in southern Damascus - https://t.co/tQsp3DATEH— Muraselon News (@Muraselon) May 10, 2018
Тем временем в районе Хаджар Аль-Асвад сирийская армия продолжает наступление на боевиков террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ), где террористы пока сохраняют присутствие и контролируют некоторые улицы.
По оценкам военных, в настоящее время остающиеся силы ИГ окружены со всех сторон, и операция сирийской армии против террористов будет активно продолжаться.
1 Организация запрещена на территории РФ.