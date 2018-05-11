«Сигнал противникам»: болгарский депутат рассказал о важности визита в исконно российский Крым

Москва, 11 мая. Заместитель председателя парламента Болгарии от партии «Атака» Явор Нотев рассказал о своем первом визите в Крым.

Нотев отметил, что при посещении международного Ялтинского форума в Крыму впервые прилетел на полуостров. Атмосферу в регионе он назвал дружеской. Он также подчеркнул, что Крым активно развивается.

«Ялтинский международный экономический форум становится важной международной площадкой, на которой политики, бизнесмены и эксперты из разных стран мира налаживают отношения и ведут диалог, невзирая на политическую принадлежность, вероисповедание и национальность», — приводит его слова «Известия».

Нотев отметил, что его партия в 2015 году в День всех влюбленных, 14 февраля, признала Крым частью России. Он подчеркнул, что референдум был законным, и жители полуострова имели право высказать свое мнение.

«У нас по этому вопросу нет никаких колебаний или разногласий, — пояснил он. — Крым является исконно российской территорией».

Депутат добавил, что визит его партии в Крым в парламенте Болгарии станет «дополнительным сигналом» для коллег, которые в настоящее время являются противниками позиции «Атаки» по крымскому вопросу.

Напомним, в 2014 году после госпереворота на Украине жители Крыма провели референдум, на котором абсолютное большинство высказались за присоединение к России. Киев отказался признать это решение крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией».