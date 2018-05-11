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Политика
«Сигнал противникам»: болгарский депутат рассказал о важности визита в исконно российский Крым
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    «Сигнал противникам»: болгарский депутат рассказал о важности визита в исконно российский Крым

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    «Сигнал противникам»: болгарский депутат рассказал о важности визита в исконно российский Крым

    Москва, 11 мая. Заместитель председателя парламента Болгарии от партии «Атака» Явор Нотев рассказал о своем первом визите в Крым.

    Нотев отметил, что при посещении международного Ялтинского форума в Крыму впервые прилетел на полуостров. Атмосферу в регионе он назвал дружеской. Он также подчеркнул, что Крым активно развивается.

    «Ялтинский международный экономический форум становится важной международной площадкой, на которой политики, бизнесмены и эксперты из разных стран мира налаживают отношения и ведут диалог, невзирая на политическую принадлежность, вероисповедание и национальность», — приводит его слова «Известия».

    Нотев отметил, что его партия в 2015 году в День всех влюбленных, 14 февраля, признала Крым частью России. Он подчеркнул, что референдум был законным, и жители полуострова имели право высказать свое мнение.

    «У нас по этому вопросу нет никаких колебаний или разногласий, — пояснил он. — Крым является исконно российской территорией».

    Депутат добавил, что визит его партии в Крым в парламенте Болгарии станет «дополнительным сигналом» для коллег, которые в настоящее время являются противниками позиции «Атаки» по крымскому вопросу.

    «Сигнал противникам»: болгарский депутат рассказал о важности визита в исконно российский Крым

    Напомним, в 2014 году после госпереворота на Украине жители Крыма провели референдум, на котором абсолютное большинство высказались за присоединение к России. Киев отказался признать это решение крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией».

    Автор: Катерина Тимошенская
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