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Минюст России отреагировал на решение суда в Гааге о «компенсациях за Крым»
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    Минюст России отреагировал на решение суда в Гааге о «компенсациях за Крым»

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    Минюст России отреагировал на решение суда в Гааге о «компенсациях за Крым»

    Москва, 11 мая. В России отреагировали на решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге о взыскании с России компенсации в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму после воссоединения полуострова с РФ. Как заявили в российском Минюсте, данный вердикт не имеет законной силы. 

    «Российская Федерация не признает вышеуказанное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска», — отметили в ведомстве.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не считает себя стороной процесса по иску компаний Украины к России из-за утраченных активов в Крыму. 

    Как отметил представитель Кремля, на данном судебном процессе Россия не была представлена. 

    Отвечая на просьбу прокомментировать решение Постоянного третейского суда в Гааге, Песков сказал: «Поэтому мы не считаем себя стороной в данном случае», передает издание «Свободная пресса».

    Напомним, в марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел государственный переворот. Новая киевская власть не признала потерю полуострова, объявив его «временно оккупированной территорией Украины».


     

    Автор: Тимур Румянцев
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