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Общество
Аршавина пять раз ударили током во время интервью
Общество
Аршавина пять раз ударили током во время интервью
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    Аршавина пять раз ударили током во время интервью

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    Аршавина пять раз ударили током во время интервью

    Москва, 11 мая. Полузащитник из казахстанского футбольного клуба из Алма-Аты «Кайрат» Андрей Аршавин дал интервью, во время которого получил пять ударов электрическим током за неправильные ответы.

    Как стало известно, спортсмен дал пять неверных ответов в ходе викторины. Установленный на его руке датчика каждый раз бил футболиста током. Так, Аршавин не ответил на вопрос о дате образования Английской премьер-лиги, в которой он играл в составе «Арсенала», в результате чего получил удар электрическим током.

    Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале YUSPORT.

    Напомним, ранее Аршавин, заявил, что конец его карьеры близок. Как отметил спортсмен, футбол — это его любимое занятие, и он бы хотел остаться в этом виде спорта.

    Ранее о желании Аршавина повесить бутсы на гвоздь говорила и супруга хавбека Алиса Казьмина. 

    Автор: Тимур Румянцев
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