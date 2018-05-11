Аршавина пять раз ударили током во время интервью

Москва, 11 мая. Полузащитник из казахстанского футбольного клуба из Алма-Аты «Кайрат» Андрей Аршавин дал интервью, во время которого получил пять ударов электрическим током за неправильные ответы.

Как стало известно, спортсмен дал пять неверных ответов в ходе викторины. Установленный на его руке датчика каждый раз бил футболиста током. Так, Аршавин не ответил на вопрос о дате образования Английской премьер-лиги, в которой он играл в составе «Арсенала», в результате чего получил удар электрическим током.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале YUSPORT.

Напомним, ранее Аршавин, заявил, что конец его карьеры близок. Как отметил спортсмен, футбол — это его любимое занятие, и он бы хотел остаться в этом виде спорта.

Ранее о желании Аршавина повесить бутсы на гвоздь говорила и супруга хавбека Алиса Казьмина.