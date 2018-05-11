«Добрые вести из России»: Памела Андерсон рада появлению внука у подопечного леопарда

Владивосток, 11 мая. Известная актриса Памела Андерсон поделилась хорошими новостями из России: ее подопечный — дальневосточный леопард Памела — стала бабушкой, сообщили представители национального парка «Земля леопарда».

Подопечный Андерсон живет на территории парка «Земля леопарда». Актриса является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW и в 2015 ходу стала хранителем леопарда, которого назвала своим именем.

Как стало известно, леопард Памела стала бабушкой: фотоловушка впервые зафиксировала внука леопарда с мамой и предполагаемым отцом. Сообщение Андерсон назвала «добрыми вестями из России» и поблагодарила за них сотрудников парка.