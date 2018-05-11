Меню
Общество
«Добрые вести из России»: Памела Андерсон рада появлению внука у подопечного леопарда
Общество
Аршавина пять раз ударили током во время интервью
Следующая новость
Загрузка...

    «Добрые вести из России»: Памела Андерсон рада появлению внука у подопечного леопарда

    42

    «Добрые вести из России»: Памела Андерсон рада появлению внука у подопечного леопарда

    Владивосток, 11 мая. Известная актриса Памела Андерсон поделилась хорошими новостями из России: ее подопечный — дальневосточный леопард Памела — стала бабушкой, сообщили представители национального парка «Земля леопарда».

    Подопечный Андерсон живет на территории парка «Земля леопарда». Актриса является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW и в 2015 ходу стала хранителем леопарда, которого назвала своим именем.

    Как стало известно, леопард Памела стала бабушкой: фотоловушка впервые зафиксировала внука леопарда с мамой и предполагаемым отцом. Сообщение Андерсон назвала «добрыми вестями из России» и поблагодарила за них сотрудников парка.

    «Я очень рада, что моя подопечная Памела уже стала бабушкой, — написала она в своем письме «Земле леопардов». — Усилия, прилагаемые для сохранения природы, очень важны. Искренне желаю всего хорошего людям, что трудятся на благо дальневосточных леопардов и, в частности, выражаю благодарность Сергею Иванову за вклад в это дело».

    «Добрые вести из России»: Памела Андерсон рада появлению внука у подопечного леопарда

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.