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Минфин прогнозирует профицит бюджета РФ на уровне 0,45% ВВП в 2018 году
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    Минфин прогнозирует профицит бюджета РФ на уровне 0,45% ВВП в 2018 году

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    Минфин прогнозирует профицит бюджета РФ на уровне 0,45% ВВП в 2018 году

    Москва, 11 мая. Минфин прогнозирует в 2018 году профицит российского бюджета на уровне 0,45% ВВП вместо заложенного в законе о бюджете дефицита в размере 1,3% ВВП.

    Доходы бюджета превысят расходы на 440,6 миллиарда рублей. В этой связи ведомство предлагает увеличить расходы бюджета на 62 миллиарда рублей. Проект поправок в бюджет на 2018 год и период 2019-2020 годов был размещен накануне на портале проектов нормативных актов правительства.

    Согласно поправкам, в 2018 году доходы бюджет РФ увеличатся на 1,8 триллиона рублей по сравнению с первоначальным планом и составят 17,032 триллиона рублей, уточняет «Подмосковье 360».

    Также ожидается, что план превысят на 2,2 триллиона рублей нефтегазовые доходы и составят 2,74 триллиона рублей. При этом Минфин снизил верхний предел государственного внутреннего долга до 10,281 триллиона рублей с 10,502 триллиона рублей.

    Автор: Василий Котов
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