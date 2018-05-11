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СК РФ направил в ВАДА опровергающие слова Родченкова документы
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    СК РФ направил в ВАДА опровергающие слова Родченкова документы

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    СК РФ направил в ВАДА опровергающие слова Родченкова документы

    Москва, 11 мая. Следственный комитет России направил в ВАДА документы, которые опровергают заявления бывшего исполняющего обязанности директора «Антидопингового центра» Григория Родченкова о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    СК РФ направил в ВАДА копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году российских спортсменов, которых пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх за якобы нарушение антидопинговых правил. Это решение было принято на основании заявлений Родченкова.

    Из предоставленных СК материалов следует, что допинг-пробы поступали в лабораторию днем, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование. 

    «Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, ежедневно ночью происходила их замена на чистые и только после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов», — констатировала Петренко.

    СК РФ направил в ВАДА опровергающие слова Родченкова документы

    Также были допрошены сотрудники лаборатории, которые подтвердили, что никаких подмен проб не совершалось.

    Автор: Катерина Тимошенская
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