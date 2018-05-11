СК РФ направил в ВАДА опровергающие слова Родченкова документы

Москва, 11 мая. Следственный комитет России направил в ВАДА документы, которые опровергают заявления бывшего исполняющего обязанности директора «Антидопингового центра» Григория Родченкова о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

СК РФ направил в ВАДА копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году российских спортсменов, которых пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх за якобы нарушение антидопинговых правил. Это решение было принято на основании заявлений Родченкова.

Из предоставленных СК материалов следует, что допинг-пробы поступали в лабораторию днем, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование.

«Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, ежедневно ночью происходила их замена на чистые и только после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов», — констатировала Петренко.

Также были допрошены сотрудники лаборатории, которые подтвердили, что никаких подмен проб не совершалось.