Сирия: курды заявили о захвате территорий, занятых ИГ в Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 11 мая. Курдские силы, поддерживаемые США, продолжили свое продвижение в провинции Дейр-эз-Зор в четверг, они заявили о захвате части земель, подконтрольной запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Как пишет Al-Masdar News, им удалось продвинуться на дюжину километров в восточном Дейр-эз-Зоре. «Расстояние между ИГИЛ1 и курдами составляет примерно 200 метров», — сказал источник изданию.

Ранее сообщалось, что курды атаковали позиции САА в Дейр-эз-Зоре. Курды предприняли попытку атаковать позиции правительственной армии в населенном пункте Сальхия, однако сирийским силам удалось отбить нападение курдов. Отмечается, что прикрываясь борьбой с террористической группировкой «Исламское государство», коалиция США при поддержке SDF укрепляют свои позиции на востоке Дейр-эз-Зора, где сосредоточены основные нефтяные месторождения.

1 Организация запрещена на территории РФ.