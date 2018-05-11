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Сирия: курды заявили о захвате территорий, занятых ИГ в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия: курды заявили о захвате территорий, занятых ИГ в Дейр-эз-Зоре

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    Сирия: курды заявили о захвате территорий, занятых ИГ в Дейр-эз-Зоре

    Дамаск, 11 мая. Курдские силы, поддерживаемые США, продолжили свое продвижение в провинции Дейр-эз-Зор в четверг, они заявили о захвате части земель, подконтрольной запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

    Как пишет Al-Masdar News, им удалось продвинуться на дюжину километров в восточном Дейр-эз-Зоре. «Расстояние между ИГИЛ1 и курдами составляет примерно 200 метров», — сказал источник изданию.

    Ранее сообщалось, что курды атаковали позиции САА в Дейр-эз-Зоре. Курды предприняли попытку атаковать позиции правительственной армии в населенном пункте Сальхия, однако сирийским силам удалось отбить нападение курдов. Отмечается, что прикрываясь борьбой с террористической группировкой «Исламское государство», коалиция США при поддержке SDF укрепляют свои позиции на востоке Дейр-эз-Зора, где сосредоточены основные нефтяные месторождения.  

    Сирия: курды заявили о захвате территорий, занятых ИГ в Дейр-эз-Зоре

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Анна Иванова
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