Гватемала потребовала от Швеции и Венесуэлы отозвать своих послов

Мехико, 11 мая. Власти Гватемалы обратились к правительствам Венесуэлы и Швеции с требованием отозвать своих послов из центральноамериканской страны. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Гватемалы.

Как указано в коммюнике ведомства, правительствам Боливарианской Республики Венесуэлы и королевства Швеции отправлены запросы об отзыве послов по причине того, что Элена Алисия Сальседо Полео и Андерс Компасс совершили действия, которые являются вмешательством во внутренние дела государства Гватемала и не согласуются с внешней политикой страны.

При этом власти Гватемалы отмечают, что ждут от Каракаса и Стокгольма предложений относительно новых кандидатур послов, однако речи об объявлении двух дипломатов персонами нон грата не идет.

Напомним, ранее действующий мэр города Гватемалы и бывший президент республики Альваро Арсу скончался на 73 году жизни.