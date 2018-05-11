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Гватемала потребовала от Швеции и Венесуэлы отозвать своих послов
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    Гватемала потребовала от Швеции и Венесуэлы отозвать своих послов

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    Гватемала потребовала от Швеции и Венесуэлы отозвать своих послов

    Мехико, 11 мая. Власти Гватемалы обратились к правительствам Венесуэлы и Швеции с требованием отозвать своих послов из центральноамериканской страны. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Гватемалы.

    Как указано в коммюнике ведомства, правительствам Боливарианской Республики Венесуэлы и королевства Швеции отправлены запросы об отзыве послов по причине того, что Элена Алисия Сальседо Полео и Андерс Компасс совершили действия, которые являются вмешательством во внутренние дела государства Гватемала и не согласуются с внешней политикой страны.

    При этом власти Гватемалы отмечают, что ждут от Каракаса и Стокгольма предложений относительно новых кандидатур послов, однако речи об объявлении двух дипломатов персонами нон грата не идет.

    Напомним, ранее действующий мэр города Гватемалы и бывший президент республики Альваро Арсу скончался на 73 году жизни.

    Автор: Тимур Румянцев
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