Монопольный центр силы: демократы обвиняют Россию в том, что сами делают постоянно

Представители Демократической партии Соединенных Штатов в комитете по разведке палаты представителей конгресса распространили чуть больше 3,5 тысячи рекламных объявлений, которые приписывались российскому «Агентству интернет-исследований». Соответствующая информация была размещена на сайте демократической партии США. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как утверждают демократы, публикация таких сообщений датируется началом 2015 — серединой 2017 года. Рекламные политические объявления во время выборов якобы поддерживали Берни Сандерса и Дональда Трампа, при этом часто критикуя Хиллари Клинтон. По мнению демократов, в сообщениях агентства якобы содержались призывы за иммиграцию, а также против нее, поднимался вопрос свободного ношения огнестрельного оружия и прав сексуальных меньшинств. Более того, значительная часть постов была посвящена насилию со стороны американской полиции в отношении афроамериканцев.

На основе подобных сообщений специальный прокурор США Роберт Мюллер предъявил трем российским компаниям, включая «Агентство интернет-исследований» и 13 физических лиц, обвинения в том, что они якобы вмешались в выборы в Соединенных Штатах, которые проходили в 2016 году.

Сам Дональд Трамп назвал это расследование «охотой на ведьм», которая была развернута его политическими противниками в США. Они, по словам действующего президента, никак не могут смириться с его приходом к власти. Глава Белого дома отрицал и отрицает какой бы то ни было «сговор» с Россией.

Право Вашингтона

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в современной американской политической традиции США представляются единственной стороной, которая действует глобально по всей планете и единственной, имеющей на это право. Любым другим игрокам в этом праве Вашингтон отказывает, пытаясь при первых признаках подобных действий их сразу же нейтрализовать. При этом в других странах многочисленные американские фонды и некоммерческие организации действуют, совершенно не стесняясь лоббировать интересы США

«Тем не менее интересы других сторон также могут быть на американской территории. То, что к ним Вашингтон относится с подозрением — абсолютно понятно, но нельзя забывать, что США сами делают на порядки более масштабную работу за рубежом, в том числе и в сети Интернет и в социальных сетях в частности. Поэтому говорить о чем-то беспрецедентном в данном случае можно, только если принять американскую точку зрения о том, что Вашингтон должен быть монопольным центром силы, легитимности и справедливости на планете, что, конечно же, в здравом уме принять невозможно», — пояснил Сергей Простаков.

Кроме того, говоря о вмешательстве США во внутренние дела России, эксперт привел в качестве примера финансирование американцами ассоциации «Голос», которая призвана иностранным агентом в РФ.

«Или вдумайтесь — программа по вовлечению в политику «россиян, ориентированных на гражданское общество, но не желающих ассоциировать себя с какой-то политической партией». Только представьте на минутку, что начнется в средствах массовой информации Соединенных Штатов, если Россия начнет финансировать в Штатах подобные программы, ориентированные на вовлечение в определенные партии американских избирателей. Также не стоит забывать про финансируемое США радио «Свобода», которая ретранслирует в России мнение американцев и навязывает его россиянам, блогера kamikadze_d», — добавил Сергей Простаков.

Злоба элит

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что в обвинениях Демократической партии США нет ничего удивительного. Это в некотором роде злоба элит Соединенных Штатов к России в квадрате. То есть, с одной стороны, демократы высказывают обычную для американского истеблишмента традиционную нелюбовь к России, а вс другой, еще и выплескивают на нашу страну свою ненависть к Трампу, которому феерично проиграли выборы.

«Если говорить о сути обвинений, то необходимо отметить несколько моментов. Первый — россиян обвиняют в том, что делают сами американцы по всему миру. Они сами никогда не скрывали, что вмешиваются в выборы других государств на всей планете. И для этого используют самые различные технологии. Причем если послушать официальных лиц США, то действуют американцы всегда по принципу «цель оправдывает любые средства». Интернет-боты распространяют различные слухи, пытаются формировать общественное мнение в той или иной стране в свою пользу. Причем используют не только соцсети, но откровенно подкупают журналистов в других странах, подкупают главных редакторов, скупают целые издания. И если публикация постов в соцсетях, в чем обвиняют россиян, само по себе не преступление, то американцы часто распространяют откровенно лживую информацию», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, сегодня демократы обвиняют россиян по принципу «судим по себе». Агенты США распространяют посты в Интернете, в этом же обвиняют и россиян. Американцы на все свои провокации даже официально выделяют деньги в бюджете, Конгресс голосует за это открыто.

«Странно только, что наших граждан не обвинили в подкупе журналистов, в убийстве лидеров общественного мнения, фабриковании компромата, подтасовке фактов. Ну, если они судят по себе, то почему бы не приписать все свои грехи нам? Отсюда вытекает второй вывод. Так как обвиняют россиян только в публикации постов в соцсетях, то у американской стороны вообще нет никаких возможностей доказать причастность России к более серьезным поступкам. Мы подкупали американских журналистов? Это надо доказать! А вот сказать, что были какие-то посты в соцсетях, можно всегда. И обвинить можно кого угодно. Идет самая настоящая охота на ведьм, а не серьезное разбирательство. Выбрали самое простое обвинение, и его начинают раскручивать. Насколько правдивы утверждения, доказывать не нужно. Что ж, очень удобная тактика», — добавил Андрей Иванов.

В-третьих, отметил эксперт, надо признать, что американцы действуют профессионально. Обозначая темы, по которым якобы били российские боты, они вскрывают наиболее острые проблемы американского общества. То есть россиян не обвиняют в том, что они поднимали какие-то неактуальные темы, а создают образ этаких злых гениев.