Вашингтон, 11 мая. На Западе продолжают повторять о необходимости изоляции России и ее лидера Владимира Путина на международной арене, на самом деле, эти утверждения настоящая фикция. Об этом пишет strategic-culture.org.

Как пишет портал, Запад стремится создать фикцию «изоляции» России. Отсутствие президента России на саммите «большой семерки», истории о вмешательстве в выборы в США, «дело Скрипаля», к которому РФ не имеет отношения призваны создать иллюзию изоляции, читает автор.

Как пишет издание, США пришлось признать свою зависимость от «изолированной» санкциями России. Саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа должен состояться в ближайшее время. Лидеры также встретятся на саммите G20 в Аргентине в ноябре.

Ранее URA.ru писало, что Трамп заявил: Путин приказал посеять хаос в США.