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Эксперт: США пришлось признать свою зависимость от «изолированной» санкциями России
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    Эксперт: США пришлось признать свою зависимость от «изолированной» санкциями России

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    Эксперт: США пришлось признать свою зависимость от «изолированной» санкциями России

    Вашингтон, 11 мая. На Западе продолжают повторять о необходимости изоляции России и ее лидера Владимира Путина на международной арене, на самом деле, эти утверждения настоящая фикция. Об этом пишет strategic-culture.org.

    Как пишет портал, Запад стремится создать фикцию «изоляции» России. Отсутствие президента России на саммите «большой семерки», истории о вмешательстве в выборы в США, «дело Скрипаля», к которому РФ не имеет отношения призваны создать иллюзию изоляции, читает автор.

    Как пишет издание, США пришлось признать свою зависимость от «изолированной» санкциями России. Саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа должен состояться в ближайшее время. Лидеры также встретятся на саммите G20 в Аргентине в ноябре.

    Ранее URA.ru писало, что Трамп заявил: Путин приказал посеять хаос в США. 

    Эксперт: США пришлось признать свою зависимость от «изолированной» санкциями России

    Автор: Анна Иванова
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