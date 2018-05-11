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«Незабываемый опыт»: Самойлова прокомментировала свое участие в «Евровидении-2018»
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    «Незабываемый опыт»: Самойлова прокомментировала свое участие в «Евровидении-2018»

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    «Незабываемый опыт»: Самойлова прокомментировала свое участие в «Евровидении-2018»

    Москва, 11 мая. Российская певица Юлия Самойлова, завершившая участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», поблагодарила за поддержку свою команду и поклонников.

    Самойлова добавила, что участие в конкурсе было для нее незабываемым опытом, который она всегда будет хранить в сердце.

    «Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце», — сказала она.

    Напомним, россиянка Юлия Самойлова завершила свое участие в конкурсе «Евровидение» в полуфинале, в финал она не прошла по итогам голосования.

    В 2018 году «Евровидение» впервые проходит в Португалии. Финал конкурса состоится 12 мая на арене Altice в Парке Наций в Лиссабоне. В пятницу, как сообщала газета «Известия», организаторы конкурса раскрыли порядок, в котором в финале выступят участники «Евровидения».

    Автор: Василий Котов
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