«Незабываемый опыт»: Самойлова прокомментировала свое участие в «Евровидении-2018»

Москва, 11 мая. Российская певица Юлия Самойлова, завершившая участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», поблагодарила за поддержку свою команду и поклонников.

Самойлова добавила, что участие в конкурсе было для нее незабываемым опытом, который она всегда будет хранить в сердце.

«Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце», — сказала она.

Напомним, россиянка Юлия Самойлова завершила свое участие в конкурсе «Евровидение» в полуфинале, в финал она не прошла по итогам голосования.

В 2018 году «Евровидение» впервые проходит в Португалии. Финал конкурса состоится 12 мая на арене Altice в Парке Наций в Лиссабоне. В пятницу, как сообщала газета «Известия», организаторы конкурса раскрыли порядок, в котором в финале выступят участники «Евровидения».