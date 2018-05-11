Bank of America: Нефть подорожает до 100 долларов за баррель

Вашингтон, 11 мая. Цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель в 2019 году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America.

Как считают аналитики, фьючерсы на нефть марки Brent, которые 10 мая торговались на уровне более 77 долларов за баррель, увеличатся до 90 долларов во второй четверти 2019 года. При этом эксперты добавили, что стоимость может подняться и до 100 долларов за баррель. Этому должны способствовать соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи и от санкций США в отношении Ирана.

Как пишет URA.ru, среди причин, влияющих на дефицит нефти, аналитики выделяют масштабные проблемы в отрасли в Венесуэле.