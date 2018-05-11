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В США назвали уникальное оружие России, не имеющее аналогов в мире
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    В США назвали уникальное оружие России, не имеющее аналогов в мире

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    В США назвали уникальное оружие России, не имеющее аналогов в мире

    Вашингтон, 11 мая. Высокоточный российский авиационный ракетный комплекс «Кинжал» не имеет аналогов в мире. Об этом пишет автор Дэйв Маджумдар в The National Interest.

    По словам американского эксперта, ни одно другое государство не располагает баллистической ракетой воздушного пуска. Он уточнил, что Россия считает, что у «Кинжала» нет аналогов в мире, и она права. Автор статьи уточнил, что ракета «способна маневрировать в полете и имеет непредсказуемую траекторию, которая затрудняет перехват». При этом ее нельзя считать гиперзвуковым оружием, так как она не оборудована гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем, добавил эксперт.

    Напомним, «Кинжал» впервые был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года.

    В США назвали уникальное оружие России, не имеющее аналогов в мире

    Автор: Анна Иванова
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