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ВСУ провели четыре обстрела ЛНР за сутки
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    ВСУ провели четыре обстрела ЛНР за сутки

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    ВСУ провели четыре обстрела ЛНР за сутки

    Луганск, 11 мая. За последние сутки украинские силовики провели четыре обстрела территории Луганской народной республики, сообщила в пятницу пресс-служба Народной милиции ЛНР.

    В ведомстве уточнили, что при обстреле ВСУ использовали минометы калибром 82 миллиметра, БМП-1, гранатометы и стрелковое оружие. Огонь велся по районам населенных пунктов Желобок, Нижнее Лозовое и Красный Лиман.

    Всего украинские силовики выпустили по территории республики около 30 снарядов. Пострадавших среди граждан и военнослужащих, по предварительным данным, нет. О разрушениях также не сообщается.

    Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    В целях урегулирования ситуации в Донбассе были заключены минские соглашения, вводились режимы перемирия, последний из них вступил в силу в зоне конфликта 30 марта. Однако из республик продолжают регулярно поступать сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.

    Автор: Василий Котов
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