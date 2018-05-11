«Маразм в вираже»: россияне осудили полицейского, рекомендовавшего латышу снять ленточку в День Победы

Москва, 11 мая. Полицейский в Риге в День Победы рекомендовал Валдису Гаварсу снять с рубашки ленточку в цветах латышского флага, заявив, что она якобы может быть расценена как провокация из-за праздничных мероприятий. Поступок правоохранителя вызвал осуждение не только у жителей Латвии, но и у россиян.

Об инциденте Гаварс рассказал на своей странице в Facebook. По словам мужчины, 9 мая с приколотой к рубашке красно-белой ленточкой он шел через парк Победы домой, когда к нему подошел один из сотрудников полиции и обвинил в провокации.

«Мой путь домой в Биерини лежал через парк Победы. Там ко мне подошел работник полиции самоуправления и сделал замечание насчет приколотого флажка, так как я провоцирую людей на улице», — написал он.

Случай вызвал широкий резонанс среди латышских пользователей соцсетей. Одни Гаварсу не поверили. Они отметили, что видели на улицах людей с приколотыми латышскими ленточками, которым ни охрана, ни полиция на мероприятиях 9 Мая замечания не делали, и напомнили, что в прошлом году в День Победы с флагом Латвии ходил даже мэр Риги Нил Ушаков.

Для других инцидент стал поводом в очередной раз выдвинуть голословные обвинения. В частности, пользователи заявили, что в рижской полиции нет латышей, и поинтересовались, не стала ли Латвия частью России.

«Еще пока нет. Но кто его знает, что там случится через год другой», — в свою очередь иронично ответили на необоснованные претензии латышей россияне.

Они отметили, что в постсоветских странах ненависть к России стала уже клинической. Как предположили россияне, это связано с тем, что у прибалтийских государств никогда не было независимости.

«А что еще остается таким странам, у которых никогда не было самостоятельности?» — задались вопросом пользователи.

Комментаторы напомнили, что в советские времена Прибалтика жила лучше, чем российская часть СССР. Претензию же полицейского к жителю Риги многие пользователи сочли необоснованной.

«Честно говоря, совсем непонятно, в чем проблема-то? Ну ленточка. И что?» — удивились россияне.

«Да, маразм зашел в крутой вираж… По-моему, там уже не важна какая ленточка», — заключил один из пользователей, напомнив, что в ряде постсоветских стран, в том числе прибалтийских, гражданам запрещают в День Победы носить георгиевские ленты.

Напомним, ранее телеканал «Подмосковье 360» сообщал, что двух российских граждан не пустили на территорию Украины из-за георгиевских ленточек на чемоданах.