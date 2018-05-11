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Сирия: правительственная армия нашла один из крупнейших туннелей боевиков в Дамаске
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    Сирия: правительственная армия нашла один из крупнейших туннелей боевиков в Дамаске

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    Сирия: правительственная армия нашла один из крупнейших туннелей боевиков в Дамаске

    Дамаск, 11 мая. Сирийская армия обнаружила один из крупнейших туннелей, построенных боевиками в Сирии во время их текущей операции в городе Хаджар-аль-Асвад на этой неделе.

    По словам военного источника в Дамаске, туннель был обнаружен республиканской гвардией САА в районе Мадания в южном Дамаске. Туннель известен как «Врата двух», он был построен для связи Восточной Гуты с Западной. Как пишет Al-Masdar News, сам туннель протяженностью около одного километра проходит по шоссе Дамаск-Даръа. Несмотря на строительство большей части туннеля, он не был завершен.

     

    Автор: Анна Иванова
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