Сирия: правительственная армия нашла один из крупнейших туннелей боевиков в Дамаске

Дамаск, 11 мая. Сирийская армия обнаружила один из крупнейших туннелей, построенных боевиками в Сирии во время их текущей операции в городе Хаджар-аль-Асвад на этой неделе.

По словам военного источника в Дамаске, туннель был обнаружен республиканской гвардией САА в районе Мадания в южном Дамаске. Туннель известен как «Врата двух», он был построен для связи Восточной Гуты с Западной. Как пишет Al-Masdar News, сам туннель протяженностью около одного километра проходит по шоссе Дамаск-Даръа. Несмотря на строительство большей части туннеля, он не был завершен.