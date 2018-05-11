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Политика
Сирия: США создают новые базы в Сирии, несмотря на обещания Трампа вывести войска
Политика
Сирия: США создают новые базы в Сирии, несмотря на обещания Трампа вывести войска
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    Сирия: США создают новые базы в Сирии, несмотря на обещания Трампа вывести войска

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    Сирия: США создают новые базы в Сирии, несмотря на обещания Трампа вывести войска

    Дамаск, 11 мая. Несмотря на заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о скором выводе американских войск из Сирии, в Сети появились фотографии еще одной американской базы в САР.

    Ранее американский лидер пообещал вывести армию США из Сирии в скором времени. Он заявил, что военные США справились с задачей по уничтожению запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ1 и покинут Сирию.

    Как пишет Fars News Agency, несмотря на то, что Трамп объявил о своем намерении вывести американские войска из Сирии, похоже, что ВС США не собираются этого делать.

    Ранее на пресс-конференции в Белом доме, прошедшей 3 апреля, президент США Дональд Трамп снова заявил о том, что «США должны уйти из Сирии как можно скорее». В качестве основного аргумента прозвучало утверждение о том, что Соединенные Штаты потратили на Ближнем Востоке «более семи триллионов долларов» за последние 17 лет, по сути не получив ничего взамен.

    Сирия: США создают новые базы в Сирии, несмотря на обещания Трампа вывести войска

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Анна Иванова
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