Сирия: США создают новые базы в Сирии, несмотря на обещания Трампа вывести войска

Дамаск, 11 мая. Несмотря на заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о скором выводе американских войск из Сирии, в Сети появились фотографии еще одной американской базы в САР.

Ранее американский лидер пообещал вывести армию США из Сирии в скором времени. Он заявил, что военные США справились с задачей по уничтожению запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ1 и покинут Сирию.

Как пишет Fars News Agency, несмотря на то, что Трамп объявил о своем намерении вывести американские войска из Сирии, похоже, что ВС США не собираются этого делать.

Ранее на пресс-конференции в Белом доме, прошедшей 3 апреля, президент США Дональд Трамп снова заявил о том, что «США должны уйти из Сирии как можно скорее». В качестве основного аргумента прозвучало утверждение о том, что Соединенные Штаты потратили на Ближнем Востоке «более семи триллионов долларов» за последние 17 лет, по сути не получив ничего взамен.

1 Организация запрещена на территории РФ.