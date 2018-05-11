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В России по заявлению арестованного в Греции Винника возбудили уголовное дело
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    В России по заявлению арестованного в Греции Винника возбудили уголовное дело

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    В России по заявлению арестованного в Греции Винника возбудили уголовное дело

    Москва, 11 мая. Правоохранительные органы России возбудили уголовное дело по заявлениям специалиста по информационным технологиям Александра Винника, который был арестован в Греции по запросу США.

    Как рассказал источник, знакомый с делом, Винник написал несколько заявлений в полицию РФ о преступлениях в сфере финансовых технологий. Было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц.

    Как пишет РИА Новости, с начала марта Винник подал четыре заявления. Они адресованы главе МВД России, начальнику следственного департамента МВД, два заявления направлены генпрокурору.

    Напомним, Винника задержали в Греции в июле 2017 года по запросу американских спецслужб. США обвиняют его в отмывании миллиардов долларов через биржу криптовалют.

    В России по заявлению арестованного в Греции Винника возбудили уголовное дело

    Автор: Анна Иванова
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