В России по заявлению арестованного в Греции Винника возбудили уголовное дело

Москва, 11 мая. Правоохранительные органы России возбудили уголовное дело по заявлениям специалиста по информационным технологиям Александра Винника, который был арестован в Греции по запросу США.

Как рассказал источник, знакомый с делом, Винник написал несколько заявлений в полицию РФ о преступлениях в сфере финансовых технологий. Было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц.

Как пишет РИА Новости, с начала марта Винник подал четыре заявления. Они адресованы главе МВД России, начальнику следственного департамента МВД, два заявления направлены генпрокурору.

Напомним, Винника задержали в Греции в июле 2017 года по запросу американских спецслужб. США обвиняют его в отмывании миллиардов долларов через биржу криптовалют.