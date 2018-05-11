11 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Границы России пытались нарушить девять летательных аппаратов

Девять иностранных летательных разведывательных аппаратов были замечены у границ России
За неделю у границ нашей страны было замечено девять иностранных разведывательных летательных аппаратов. Российские самолеты сил ПВО четыре раза совершали вылеты для сопровождения и перехвата, не допустив в итоге пересечения границ. Напомним, на прошлой неделе вблизи Калининградской области появлялись воздушные судна США, кружившие рядом с границами по несколько часов. Американские СМИ жаловались на то, что российский истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon в небе над Балтийским морем.
ВКС России разбомбили подпольную штаб-квартиру боевиков «Джейша Аль-Изза»
Российские воздушно-космические силы провели несколько оперативных вылетов на севере провинции Хама. Видео проведенной российскими летчиками операции появилось в сети. Военная авиация использовала противобункерную бомбу, в результате удалось уничтожить подпольную штаб-квартиру группировки «Джейша Аль-Изза» в городе Аль-Латамина. Добавим, боевики чаще всего устраивают свои базы в пещерах.
Запуск ракеты-носителя Falcon-9 был отменен за минуту до старта
Запуск новой ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX с первым спутником Бангладеш с космодрома на мысе Канаверал штата Флорида отменили за минуту до запланированного времени старта. Сработала автоматическая система отмены, хотя в SpaceX заверили, что ракеты и груз находятся в надлежащем состоянии. Перезапуск должны произвести в ближайшее время.
В Лиссабоне сегодня пройдет выступление финалистов конкурса «Евровидение-2018»
В Лиссабоне сегодня пройдет выступление финалистов конкурса «Евровидение-2018». Организаторы уже озвучили порядок выступления артистов, попавших в заключительный этап музыкального соревнования. Открывать конкурс будет украинский исполнитель Melovin, затем на сцене появятся представители Испании, Словении, Литвы, Австрии, Эстонии. Выступающий в этом году за Норвегию Александр Рыбак станет седьмым. Напомним, россиянка Юлия Самойлова по итогам голосования завершила свое участие на «Евровидении» в полуфинале.