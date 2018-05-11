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11 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Границы России пытались нарушить девять летательных аппаратов
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    11 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Границы России пытались нарушить девять летательных аппаратов

    У границ России были замечены девять иностранных летательных разведаппаратов. ВКС России разбомбили штаб-квартиру боевиков «Джейша Аль-Изза». Во Флориде был отменен старт ракеты-носителя Falcon-9. В Лиссабоне сегодня пройдет финал «Евровидения-2018».
    8:24 11 Мая 2018
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    Девять иностранных летательных разведывательных аппаратов были замечены у границ России

    11 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Границы России пытались нарушить девять летательных аппаратов

    За неделю у границ нашей страны было замечено девять иностранных разведывательных летательных аппаратов. Российские самолеты сил ПВО четыре раза совершали вылеты для сопровождения и перехвата, не допустив в итоге пересечения границ. Напомним, на прошлой неделе вблизи Калининградской области появлялись воздушные судна США, кружившие рядом с границами по несколько часов. Американские СМИ жаловались на то, что российский истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon в небе над Балтийским морем.

    ВКС России разбомбили подпольную штаб-квартиру боевиков «Джейша Аль-Изза»

    11 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Границы России пытались нарушить девять летательных аппаратов

    Российские воздушно-космические силы провели несколько оперативных вылетов на севере провинции Хама. Видео проведенной российскими летчиками операции появилось в сети. Военная авиация использовала противобункерную бомбу, в результате удалось уничтожить подпольную штаб-квартиру группировки «Джейша Аль-Изза» в городе Аль-Латамина. Добавим, боевики чаще всего устраивают свои базы в пещерах.

    Запуск ракеты-носителя Falcon-9 был отменен за минуту до старта

    11 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Границы России пытались нарушить девять летательных аппаратов

    Запуск новой ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX с первым спутником Бангладеш с космодрома на мысе Канаверал штата Флорида отменили за минуту до запланированного времени старта. Сработала автоматическая система отмены, хотя в SpaceX заверили, что ракеты и груз находятся в надлежащем состоянии. Перезапуск должны произвести в ближайшее время. 

    В Лиссабоне сегодня пройдет выступление финалистов конкурса «Евровидение-2018»

    11 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Границы России пытались нарушить девять летательных аппаратов

    В Лиссабоне сегодня пройдет выступление финалистов конкурса «Евровидение-2018». Организаторы уже озвучили порядок выступления артистов, попавших в заключительный этап музыкального соревнования. Открывать конкурс будет украинский исполнитель Melovin, затем на сцене появятся представители Испании, Словении, Литвы, Австрии, Эстонии. Выступающий в этом году за Норвегию Александр Рыбак станет седьмым. Напомним, россиянка Юлия Самойлова по итогам голосования завершила свое участие на «Евровидении» в полуфинале. 
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