Россияне рассказали, какой пенсионный возраст считают оптимальным

Москва, 11 мая. За снижение пенсионного возраста в России выступают 35% работников, 53% считают существующую планку оптимальной.

Об этом говорится в исследовании компании HeadHunter. Согласно данным, в опросе приняли участие восемь тысяч человек. При этом повысить пенсионный возраст для улучшения экономики России согласны только 6% опрошенных.

Как пишет РИА Новости, 53% респондентов считают, что возраст, при котором сейчас выходят на пенсию, является оптимальным. 35% отметили, что пенсионный возраст нужно снизить. Повысить пенсионный возраст предложили только 6% респондентов, еще 6% затруднились ответить.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Кабмин РФ готовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в ближайшее время.