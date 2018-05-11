МИД Ирана: Тегеран осуждает удары Израиля по Сирии

Москва, 11 мая. Иран выступил с осуждением ударов израильских ВВС по территории Сирии. По данным телеканала «Пресс-ТВ», который ссылается на официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, неоднократные атаки Израиля на Сирию «под самопровозглашенными и безосновательными предлогами равносильны грубому нарушению суверенитета».

Во внешнеполитическом ведомстве также уточнили, что удары нарушают все международные конвенции. Напомним, накануне Израиль заявил, что иранские силы «Аль-Кудс» запустили 20 ракет и других снарядов по передовой линии Армии обороны Израиля на Голанах. В ответ они атаковали сирийские районы Телль-эль-Ахмар, Телль-эль-Кбаа и Карс-эн-Накль.