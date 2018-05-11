Меню
Политика
МИД Ирана: Тегеран осуждает удары Израиля по Сирии
Политика
Сирия: США создают новые базы в Сирии, несмотря на обещания Трампа вывести войска
Следующая новость
Загрузка...

    МИД Ирана: Тегеран осуждает удары Израиля по Сирии

    58

    МИД Ирана: Тегеран осуждает удары Израиля по Сирии

    Москва, 11 мая. Иран выступил с осуждением ударов израильских ВВС по территории Сирии. По данным телеканала «Пресс-ТВ», который ссылается на официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, неоднократные атаки Израиля на Сирию «под самопровозглашенными и безосновательными предлогами равносильны грубому нарушению суверенитета».

    Во внешнеполитическом ведомстве также уточнили, что удары нарушают все международные конвенции. Напомним, накануне Израиль заявил, что иранские силы «Аль-Кудс» запустили 20 ракет и других снарядов по передовой линии Армии обороны Израиля на Голанах. В ответ они атаковали сирийские районы Телль-эль-Ахмар, Телль-эль-Кбаа и Карс-эн-Накль.

    МИД Ирана: Тегеран осуждает удары Израиля по Сирии

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.