Сирия: авиация РФ ликвидировала штаб боевиков «Джейш Аль-Изза» на севере провинции Хама

Москва, 11 мая. Российская военная авиация ликвидировала штаб боевиков группировки «Джейш Аль-Изза», расположенный на севере сирийской провинции Хама в городе Аль-Латамина.

Подпольная штаб-квартира боевиков была уничтожена с помощью противобункерной бомбы, передает агентство Al-Masdar News. Издание уточняет, что на севере Хамы боевики чаще всего устраивают свои базы в пещерах. Видео операции российской военной авиации было опубликовано на сайте агентства.

В настоящее время российские ВС помогают освободить от боевиков Идлиб и Хаму, где незаконные вооруженные формирования еще сохраняют свое присутствие.

Ранее при содействии российских специалистов Центра по примирению враждующих сторон окрестности Дамаска покинула последняя группа боевиков. Мирные жители продолжают возвращаться в свои дома. Как сообщала газета «Известия», к понедельнику в Восточную Гуту вернулись более 64 тысяч сирийских граждан.