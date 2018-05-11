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Политика
Немецкий эксперт ответил украинцу на попытку назвать «нормандским форматом» переговоры без РФ
Политика
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    Немецкий эксперт ответил украинцу на попытку назвать «нормандским форматом» переговоры без РФ

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    Немецкий эксперт ответил украинцу на попытку назвать «нормандским форматом» переговоры без РФ

    Москва, 11 мая. Политолог с Украины Вячеслав Ковтун неодобрительно высказался в адрес Германии в контексте «нормандского формата» без России, но получил ответ немецкого эксперта. В ходе программы «Место встречи» на НТВ спикеры обсудили переговоры украинского лидера Петра Порошенко с президентом Франции и канцлером ФРГ. Украинские эксперты заявили, что его можно считать «нормандским», несмотря на то, что в них не участвовала российская сторона.

    Ковтун заявил, что Запад и Киев ждут от России «смены позиции» по Донбассу. Он отметил, что у России есть два пути: «требовать мира с Западом», либо получить новые санкции и холодную войну. Эксперт из Германии Феликс Шультесс отметил, что ФРГ не допустит второго сценария без согласования с ней. На это Ковтун заявил, что Берлин «вообще за людей не считают».

    «Вы постоянно открываете ручку. Вы пытаетесь называть «нормандским форматом», то, что априори не «нормандский формат», – заявил Шультесс эксперту с Украины. Он задал вопрос: «А на чьи деньги вы полируете рельсы в сторону ЕС».

    Немецкий эксперт ответил украинцу на попытку назвать «нормандским форматом» переговоры без РФ 

    Автор: Анна Иванова
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