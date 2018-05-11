Немецкий эксперт ответил украинцу на попытку назвать «нормандским форматом» переговоры без РФ 

Москва, 11 мая. Политолог с Украины Вячеслав Ковтун неодобрительно высказался в адрес Германии в контексте «нормандского формата» без России, но получил ответ немецкого эксперта. В ходе программы «Место встречи» на НТВ спикеры обсудили переговоры украинского лидера Петра Порошенко с президентом Франции и канцлером ФРГ. Украинские эксперты заявили, что его можно считать «нормандским», несмотря на то, что в них не участвовала российская сторона.

Ковтун заявил, что Запад и Киев ждут от России «смены позиции» по Донбассу. Он отметил, что у России есть два пути: «требовать мира с Западом», либо получить новые санкции и холодную войну. Эксперт из Германии Феликс Шультесс отметил, что ФРГ не допустит второго сценария без согласования с ней. На это Ковтун заявил, что Берлин «вообще за людей не считают».