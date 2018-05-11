Эксперт рассказал, почему Европа предпочитает «Северный поток-2» ГТС Украины

Москва, 11 мая. Лидеры Франции и Германии не воспринимают серьезно стилистику президента Украины Петра Порошенко по вопросу отношений с Россией, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Ранее президент Украины Порошенко на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал, что «Северный поток-2» является большой опасностью для энергетической безопасности Европы. Он подчеркнул, что европейцам лучше продолжить использовать для транзита российского газа украинскую газотранспортную систему. Он назвал ее «элементом сдерживания России».

Как пишет «Экономика сегодня», Федоров подчеркнул, что вряд ли эти слова произвели впечатление на лидеров Франции и Германии, поскольку украинская газотранспортная система находится в упадке. По его словам, во Франции и в Германии умеют считать деньги и поэтому выбрали«Северный поток-2».