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Организаторы «Евровидения-2018» раскрыли порядок выступления финалистов
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    Организаторы «Евровидения-2018» раскрыли порядок выступления финалистов

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    Организаторы «Евровидения-2018» раскрыли порядок выступления финалистов

    Лиссабон, 11 мая. Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение-2018» в пятницу раскрыли порядок выступления финалистов.

    Открывать конкурс будет украинский исполнитель Melovin, затем на сцене появятся представители Испании, Словении, Литвы, Австрии, Эстонии. Выступающий в этом году за Норвегию Александр Рыбак выступит седьмым.

    Организаторы отметили, что при составлении порядка выступления артистов учитывали жанр музыки, темп, задействованный в номере реквизит и другие детали для того, чтобы ни один участник не остался незамеченным.

    «Порядок выступлений обеспечивает возможность каждому участнику шоу быть замеченным. Продюсеры принимают во внимание жанр музыки, исполняется ли песня сольно или группой, использование реквизита, темп музыки и другие аспекты», — говорится в пресс-релизе.

    Напомним, финал песенного конкурса «Евровидение – 2018» пройдет 12 мая на арене «Алтис» в Лиссабоне. Как сообщала газета «Известия», россиянка Юлия Самойлова по итогам голосования в полуфинале в финал не прошла.

    Автор: Василий Котов
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