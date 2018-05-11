Киев, 11 мая. Чтобы получить доход от газотранспортной системы, Украина может разрезать ГТС на металлолом или передать ее Германии, других вариантов нет, считает киевский экономический эксперт Александр Охрименко.

Он отметил, что сегодня украинские власти надеются изменить позицию Германии, поддержавшей строительство российского газопровода «Северный поток – 2», и с такой целью с канцлером ФРГ Ангелой Меркель намерен встретиться президент Украины Петр Порошенко. Однако, как подчеркнул Охрименко, Киев не сможет повлиять на решение Берлина, и проект «Северный поток – 2» будет реализован.

Новый газопровод лишит Украину доходов от транзита российского газа, чтобы извлечь хоть какую-то выгоду из ГТС, эксперт предложил два варианта.

«Первый – режем на металлолом. Можем хоть завтра начинать. Заодно продадим – металлолома много», — пояснил Охрименко в эфире телеканала NewsOne.

В качестве второго варианта экономист предложил передать украинскую ГТС международному консорциуму. Как он пояснил, если ГТС Украины перейдет к консорциуму Германии, Киев сможет частично сохранить доходы от транзита: приобретая газ на украинской границе, европейские государства будут платить некоторые суммы за его транспортировку по украинской территории.

Раскрыв перспективы украинской ГТС после запуска «Северного потока – 2», именно два предложенных плана Охрименко рекомендовал обсудить Порошенко с Меркель.

«Это реально. Больше никаких вариантов не существует. Все разговоры про то, что мы можем и не можем, из уст министров, которые не понимают даже азов мировой экономики, уже невозможно слушать», — заключил эксперт.

Напомним, в мае в Германии началось строительство инфраструктуры для «Северного потока – 2». Ранее газета «Известия» объяснила, почему в компании-операторе Nord Stream 2 уверены, что все необходимые разрешения на реализацию проекта будут получены, и никто не сможет помешать прокладке газопровода.