Москва, 11 мая. Атакой на позиции иранских проправительственных сил в Сирии Израиль дал сигнал о подготовке удара по российским зенитно-ракетным комплексам С-300 при передаче их сирийским военным, считает востоковед, военный эксперт Семен Багдасаров.

«Тель-Авив дал России сигнал, что готов нанести удар по С-300 в момент передачи сирийцам», — отметил он в интервью НСН.

По словам Багдасарова, в настоящее время Израиль собирается проводить в САР еще более активные действия и вступить в прямое военное столкновение с Ираном, но российские С-300 могут помешать планам Тель-Авива. Мощные и эффективные ЗРК отразят атаки израильских ВВС и не дадут нанести удар по иранским войскам.

Кроме того, С-300 способны полностью закрыть наиболее опасные участки пролета авиации и направить действие на воздушные коридоры, которыми пользуются ВВС Израиля и возглавляемой США коалиции, добавил эксперт.

Напомним, в ночь на 10 мая Израиль нанес удары по позициям проправительственных иранских сил в районе города Аль-Баас. После ответного пуска проиранских подразделений Израиль начал второй круг обстрелов. Сирийским ПВО удалось сбить более половины израильских ракет и предотвратить серьезные разрушения и жертвы.

Как сообщала газета «Известия», Кремль выразил беспокойство в связи с нарастающим напряжением между Израилем и Ираном и призвал государства решать вопросы дипломатическим путем.