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Неизвестные сожгли цыганский табор во Львове
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    Неизвестные сожгли цыганский табор во Львове

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    Неизвестные сожгли цыганский табор во Львове

    Москва, 11 мая. Неизвестные сожгли цыганский табор в украинском городе Львов. В результате пожара цыгане лишились всего имущества и были вынуждены покинуть поселение.

    Как сообщила уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова, нападение на табор, расположенный поблизости с поселком Рудное, произошло 9 мая, передают украинские СМИ. В связи с произошедшим Денисова уже направила запрос руководству областного управления Национальной полиции, в котором попросила правоохранителей принять необходимые меры.

    Нападения на цыган на Украине происходят нередко. В апреле радикалы разогнали табор на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

    Автор: Василий Котов
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