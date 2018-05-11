Москва, 11 мая. Неизвестные сожгли цыганский табор в украинском городе Львов. В результате пожара цыгане лишились всего имущества и были вынуждены покинуть поселение.

Как сообщила уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова, нападение на табор, расположенный поблизости с поселком Рудное, произошло 9 мая, передают украинские СМИ. В связи с произошедшим Денисова уже направила запрос руководству областного управления Национальной полиции, в котором попросила правоохранителей принять необходимые меры.

Нападения на цыган на Украине происходят нередко. В апреле радикалы разогнали табор на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.