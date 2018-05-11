Сирия: боевики сдали властям семь крупнокалиберных пулеметов в провинции Хомс

Дамаск, 11 мая. В районе населенного пункта Тель-Биса в сирийской провинции Хомс боевики в течение суток сдали властям семь крупнокалиберных пулеметов, сообщил в пятницу представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Вадим Рогов.

Он отметил, что в настоящее время в результате работы офицеров Центра боевики незаконных вооруженных формирований сдают оружие. Кроме пулеметов за день боевики также сдали властям большое количество боеприпасов разного типа, добавил Рогов.

Напомним, накануне, как сообщал RT со ссылкой на сирийские СМИ, последняя группа боевиков незаконных вооруженных формирований покинула южный пригород Дамаска. Продолжительный вывод боевиков из окрестностей сирийской столицы на север Сирии начался после того, как российским специалистам Центра по примирению враждующих сторон удалось достичь соответствующих соглашений с группировками.