Вашингтон, 11 мая. Президент США Дональд Трамп намерен заключить с Ираном «хорошую сделку» после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Трамп заявил, что СВПД якобы не предотвратил возможность попадания ядерного оружия к Ирану и мог привести к катастрофе, поскольку другие страны Ближнего Востока, располагающие средствами, по мнению Трампа, якобы могли начать искать возможность заполучить ядерное оружие.

Американский президент подчеркнул, что США вводят «самые суровые санкции против Ирана». При этом он выразил надежду, что сможет заключить с Тегераном «хорошую, справедливую сделку», «лучшую» для иранской стороны.

Трамп добавил, что США должны получить доступ к иранским военным базам, чтобы быть уверенными, что Иран «не занимается обманом».

«Конечно, мы уверены, что они не обманывают, но на всякий случай», — сказал Трамп.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки по Ирану. После того, как Израиль заявил о том, что располагает некими разведданными, согласно которым Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, США обвинили Тегеран в нарушении соглашения и начали восстановление санкций против Ирана. Как сообщал RT, накануне Минфин США расширил санкционные меры в отношении Тегерана, добавив новые санкции в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.