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Общество
Пригожин прокомментировал выступление Самойловой на «Евровидении» в Лиссабоне
Общество
Пригожин прокомментировал выступление Самойловой на «Евровидении» в Лиссабоне
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    Пригожин прокомментировал выступление Самойловой на «Евровидении» в Лиссабоне

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    Пригожин прокомментировал выступление Самойловой на «Евровидении» в Лиссабоне

    Москва, 11 мая. Продюсер Иосиф Пригожин назвал выступление представительницы России Юлии Самойловой на песенном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне не самым удачным. По его мнение, Юлия вполне закономерно не вышла в финальную часть конкурса.

    «Я бы удивился, если бы мы попали в финал. Это было не самое лучше выступление России, такое ощущение, что у Юли не работали ушные мониторы», — отметил продюсер.

    Одновременно он высоко оценил морально-волевые качества россиянки.

    «Самойлова - молодец, она проявила силу духа, выступила, не побоявшись ничего», — заключил Пригожин, слова которого цитирует РИА Новости.

    Ранее стало известно, что российская исполнительница Юлия Самойлова не вышла в финал песенного конкурса «Евровидение» в Лиссабоне. Отмечалось также, что зал встретил выступление певицы продолжительными аплодисментами.

    Автор: Сергей Свазовский
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