Пригожин прокомментировал выступление Самойловой на «Евровидении» в Лиссабоне

Москва, 11 мая. Продюсер Иосиф Пригожин назвал выступление представительницы России Юлии Самойловой на песенном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне не самым удачным. По его мнение, Юлия вполне закономерно не вышла в финальную часть конкурса.

«Я бы удивился, если бы мы попали в финал. Это было не самое лучше выступление России, такое ощущение, что у Юли не работали ушные мониторы», — отметил продюсер.

Одновременно он высоко оценил морально-волевые качества россиянки.

«Самойлова - молодец, она проявила силу духа, выступила, не побоявшись ничего», — заключил Пригожин, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что российская исполнительница Юлия Самойлова не вышла в финал песенного конкурса «Евровидение» в Лиссабоне. Отмечалось также, что зал встретил выступление певицы продолжительными аплодисментами.