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Рубль укрепился по отношению к доллару и евро
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    Рубль укрепился по отношению к доллару и евро

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    Рубль укрепился по отношению к доллару и евро

    Москва, 11 мая. Российский рубль показал рост по отношению к американскому доллару и евро на фоне повышения цен на нефть. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что курс доллара понизился более чем на полтора рубля до отметки 61,66. Евро также «похудел» на полтора рубля, закрепившись на уровне 73,51 рубля за евро. Такие данные приводит Московская биржа.

    Специалсты отмечают, что укреплению российской валюты способствует увеличение рост цен на нефть. За баррель нефти сорта Brent сейчас дают 77 долларов. Это максимум с конца 2014 года. Эксперты связывают тенденцию с выходом Соединенных Штатов из сделки с Ираном по ядерной программе, — пишет ТАСС.

    Об укреплении рубля по отношению к основным мировым валютам сообщала накануне RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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