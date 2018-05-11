Собянин рассказал, где находится бывший директор «Гоголь-центра» Малобродский

Москва, 11 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский находится в 20-й больнице российской столицы под наблюдением врачей кардиологического блока. Соответствующую запись градоначальник сделал в социальной сети Twitter.

Будем молиться за скорейшее выздоровление. — Volk001Tambovsky (@TambovskVolk001) May 10, 2018

Состояние Малобородского ухудшилась после отказа суда заменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Его адвокат обратилась к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой для решения вопроса о госпитализации бывшего руководителя «Гоголь-центра».

«Алексей Малобродский, бывший директор «Гоголь-центра», находится в кардиоблоке 20-й больницы под наблюдением врачей. Вся необходимая помощь ему будет оказана», — подчеркнул Собянин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с ухудшением состоянии здоровья Алексея Малобродского.