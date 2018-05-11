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Запуск ракеты-носителя Falcon-9 отменили за минуту до старта
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    Запуск ракеты-носителя Falcon-9 отменили за минуту до старта

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    Запуск ракеты-носителя Falcon-9 отменили за минуту до старта

    Таллахаси, 11 мая. Запуск новой ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX с первым спутником Бангладеш с космодрома на мысе Канаверал штата Флорида отменили за минуту до запланированного времени старта. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что запуску помешала автоматическая отмена, сработавшая за минуту до старта. В SpaceX заверили, что ракеты и груз находятся в надлежащем состоянии.

    Уже в пятницу состоится повторная попытка, — отмечает Газета.ru.

    Накануне стало известно о создании Илоном Маском еще одного «большого глупого носителя». По мнению экспертов,  Falcon Heavy  может оказаться менее эффективным, нежели его предшественник.

    Автор: Сергей Свазовский
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