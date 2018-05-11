Запуск ракеты-носителя Falcon-9 отменили за минуту до старта

Таллахаси, 11 мая. Запуск новой ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX с первым спутником Бангладеш с космодрома на мысе Канаверал штата Флорида отменили за минуту до запланированного времени старта. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что запуску помешала автоматическая отмена, сработавшая за минуту до старта. В SpaceX заверили, что ракеты и груз находятся в надлежащем состоянии.

Уже в пятницу состоится повторная попытка, — отмечает Газета.ru.

Накануне стало известно о создании Илоном Маском еще одного «большого глупого носителя». По мнению экспертов, Falcon Heavy может оказаться менее эффективным, нежели его предшественник.