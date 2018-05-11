Депутат Рады признал, что Украина находится под управлением США

Киев, 11 мая. Депутат Верховной Рады Евгений Мураев признал, что Украина находится под внешним управлением Соединенных Штатов. Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, свои решения киевские власти принимают с оглядкой на заокеанских высокопоставленных лиц. Мураев вспомнил красноречивую ситуацию, связанную со сменой генерального прокурора на Украине по указанию вице-президента США администрации Барака Обамы Джо Байдена.

«К сожалению, наши политики ориентируются на американских чиновников. Вы помните, что были приняты и кадровые решения касательно генпрокуроров и принимались те законопроекты, за которые фракции обещали не голосовать, но по приезде Байдена в парламент голосовали все как зайцы», — сказал народный депутат.

Он добавил, что внешний фактор является определяющим в политике президента и правительства страны.

Ранее народный депутат Украины Евгений Мураев рассказал о страхе президента страны Петра Порошенко перед ответственностью за содеянное. Об этом писала Газета.ru.