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Депутат Рады признал, что Украина находится под управлением США
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    Депутат Рады признал, что Украина находится под управлением США

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    Депутат Рады признал, что Украина находится под управлением США

    Киев, 11 мая. Депутат Верховной Рады Евгений Мураев признал, что Украина находится под внешним управлением Соединенных Штатов. Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала «112 Украина».

    По его словам, свои решения киевские власти принимают с оглядкой на заокеанских высокопоставленных лиц. Мураев вспомнил красноречивую ситуацию, связанную со сменой генерального прокурора на Украине по указанию вице-президента США администрации Барака Обамы Джо Байдена.

    «К сожалению, наши политики ориентируются на американских чиновников. Вы помните, что были приняты и кадровые решения касательно генпрокуроров и принимались те законопроекты, за которые фракции обещали не голосовать, но по приезде Байдена в парламент голосовали все как зайцы», — сказал народный депутат.

    Он добавил, что внешний фактор является определяющим в политике президента и правительства страны.

    Ранее народный депутат Украины Евгений Мураев рассказал о страхе президента страны Петра Порошенко перед ответственностью за содеянное. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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