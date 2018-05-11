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Белый дом объяснил, почему для встречи Трампа с Ким Чен Ыном выбран Сингапур
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    Белый дом объяснил, почему для встречи Трампа с Ким Чен Ыном выбран Сингапур

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    Белый дом объяснил, почему для встречи Трампа с Ким Чен Ыном выбран Сингапур

    Вашингтон, 11 мая. Сингапур был избран для встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в силу безопасности и нейтральности. Такое заявление сделала администрация американского лидера.

    «Сингапур может обеспечить безопасность обоих президентов», — пояснил журналистам сотрудник пресс-службы Белого дома Радж Шах.

    По его словам, Сингапур является нейтральным и безопасным местом встречи. Чиновник добавил, что детали встречи еще предстоит согласовать. В частности, неизвестно, будут ли Трамп и Ким Чен Ын беседовать один на один, или же диалог пройдет в составе расширенных делегаций.

    Накануне Дональд Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится 12 мая. Хозяин Белого дома надеется, что этот день станет особым «для мира во всем мире». Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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