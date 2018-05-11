Меню
Новороссия
Звезды российской эстрады выступили в Луганске
Политика
Белый дом объяснил, почему для встречи Трампа с Ким Чен Ыном выбран Сингапур
Следующая новость
Загрузка...

    Звезды российской эстрады выступили в Луганске

    35

    Звезды российской эстрады выступили в Луганске

    Луганск, 11 мая. Популярные российские исполнители дали концерт на театральной площади Луганска в честь Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что среди выступавших были Олег Газманов, Александр Маршал, Вадим Самойлов, Виктория Цыганова и другие.

    Концерт открыл один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, исполнивший песню «На Берлин». Первые строки этой композиции были написаны именно в Донбассе. Другие артисты также исполнили песни, соответствующие духу праздника, — пишет ТАСС.

    «Сегодня на театральной площади Луганска прошел концерт с участием звезд российской эстрады. Это своеобразное продолжение цикла мероприятий, посвященных светлому, святому для нас празднику Дню Победы. Репертуар выступающих сегодня артистов наполнен теми песнями, которые отображают суть праздника»,  — сказал первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Сергей Назаревич.

    Ранее сообщалось, что в акции «Бессмертный полк» в Донецке приняли участие более 70 тысяч человек. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.