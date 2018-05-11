Звезды российской эстрады выступили в Луганске

Луганск, 11 мая. Популярные российские исполнители дали концерт на театральной площади Луганска в честь Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что среди выступавших были Олег Газманов, Александр Маршал, Вадим Самойлов, Виктория Цыганова и другие.

Концерт открыл один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, исполнивший песню «На Берлин». Первые строки этой композиции были написаны именно в Донбассе. Другие артисты также исполнили песни, соответствующие духу праздника, — пишет ТАСС.

«Сегодня на театральной площади Луганска прошел концерт с участием звезд российской эстрады. Это своеобразное продолжение цикла мероприятий, посвященных светлому, святому для нас празднику Дню Победы. Репертуар выступающих сегодня артистов наполнен теми песнями, которые отображают суть праздника», — сказал первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Сергей Назаревич.

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